Іспанія

За француза було сплачено близько 24 мільйонів євро.

Нападник збірної Франції Антуан Грізманн став повноцінним гравцем Атлетіко. Про це повідомляє прес-служба клубу.

Керівництво "матрацників" домовилося про викуп 31-річного француза. Він підписав контракт до літа 2026 року.

За інформацією ЗМІ, сума трансферу склала 20 мільйонів євро, а ще 4 передбачені як бонуси.

Нагадаємо, Грізманн виступав за Атлетіко з 2014 по 2019 рік, після чого перебрався до Барселони. З минулого літа він виступав за "матрацників" на правах оренди.

Нинішнього сезону Антуан провів 11 матчів, у яких забив три м'ячі та віддав дві результативні передачі.