Іспанія

Мадридці придивляються до результатів своєї легенди.

Реал Мадрид уважно стежить за прогресом Хабі Алонсо.

В разі успішних результатів в майбутньому королівський клуб може запропонувати йому очолити колектив.

Друга команда Реал Сосьєдада під керівництвом легендарного іспанця демонстрували дуже солідний футбол, проте в Баєрі поки що справи йдуть не найкраще.

Після розгромної перемоги над Шальке прийшли провали у іграх проти Порту та Айнтрахта.

Франкфуртцям взагалі влетіли аж 1:5.