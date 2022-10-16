Мадридці придивляються до результатів своєї легенди.
Хабі Алонсо
16 жовтня 2022, 12:46
Реал Мадрид уважно стежить за прогресом Хабі Алонсо.
В разі успішних результатів в майбутньому королівський клуб може запропонувати йому очолити колектив.
Друга команда Реал Сосьєдада під керівництвом легендарного іспанця демонстрували дуже солідний футбол, проте в Баєрі поки що справи йдуть не найкраще.
Після розгромної перемоги над Шальке прийшли провали у іграх проти Порту та Айнтрахта.
Франкфуртцям взагалі влетіли аж 1:5.