Іспанія

Бразилець дав невеличке інтерв'ю перед Классіко.

Нападник мадридського Реала Родріго Гоес поділився думками перед Классіко.

У розмові з La Liga World напередодні Ель Класіко бразилець підкреслив важливість цього матчу.

"Вони наші найпринциповіші суперники у Прімері. Ми знаємо, що будемо боротися з ними за титул.

Це буде справді складна гра, тому що Барса грає дуже добре, набагато краще, ніж за останні роки, вони значно покращилися. Мета така ж, як завжди, виграти якомога більше ігор і виграти всі змагання. Ми ніколи не втомлюємося перемагати. Якби ви бачили наші тренування, ви б знали, що ми маємо на увазі".

Нагадаємо, що бразилець нещодавно відмітився голом у домашньому матчі мадридців проти Шахтаря.