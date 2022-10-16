Іспанія

Наставник каталонської команди прокоментував гру проти мадридського клубу.

Під час Ель-Класіко Барселона на виїзді поступилася Реалу (1:3). Гра каталонської команди прокоментував головний тренер Хаві Ернандес.

"Мене непокоїть те, що ми зіграли не на своєму рівні. І таких голів, як перший, ми пропускати не повинні. Потрібно фолити у подібних ситуаціях.

Я засмучений і розчарований. Ми повинні стати зрілішими, зараз ми не робимо того, що маємо робити", — наводить слова Хаві AS.

На Football.ua доступне відео голів та огляд матчу Реал — Барселона.