Іспанія

Фахівець розчарований відношенням футболістів до дербі.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував поразку у Ель-Класіко від Реала (1:3) на Сантьяго Бернабеу.

"Я не думаю, що ми погано грали у першому таймі. Вважаю, що ми домінували над Реалом – треба було створювати набагато більше шансів. У другому таймі вони були дуже активні — гарно грали. Нам не вистачало агресії.

Якщо ми хочемо перемагати у таких матчах, як цей, на Бернабеу, треба міняти наш менталітет. Ми грали з повагою до себе, але цього недостатньо.

Тикати пальцями у винних гравців я не буду. Це я відповідаю за поразку у Ель-Класіко, я програв Реалу. Це моя помилка", — розповів тренер в інтерв'ю Marca.