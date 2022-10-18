Іспанія

Команди не змогли виявити сильнішого у матчі Прімери.

У рамках десятого раунду іспанської Ла Ліги Мевілья у домашньому поєдинку приймала Валенсію.

Гості прекрасно розпочали поєдинок і вже на перших хвилинах матчу активність команди Гаттузо переросла у забитий м'яч. Муса навісив з правого кута, а Едінсон Кавані, який останнім часом вражає гольовими діями, головою переправив м'яч у ворота.

Севілья грала активніше у другому таймі, але дуже рідко удари команди загрожували грузинському воротарю гостей Мамардашвілі. На 86 хвилині момент Севільї завершився взяттям воріт. Салас зіграв на Ламелу, який завдав точного удару.

Арбітр додав 7 хвилин, але команди переграли більше. На 90+11 хвилині гості заробили пенальті, який не зміг реалізувати Гая — Буну витягнув його удар.

Севілья — Валенсія 1:1

Гол: Ламела, 86 — Кавані, 6

Нереалізований пенальті: Гая, 90+12

Севілья: Буну — Кармона, Ньянзу (Салас, 58), Акунья (Ділейні, 46), Монтієль (Ламела, 46), Теллес — Торрес, Гудель, Гомес, Іско (Ракітич, 70) — Мір.

Валенсія: Мамардашвілі — Гая, Діакабі, Комерт, Коррея — Моріба (Пауліста, 75), Гілламон, Фулькьє (Ніко, 72), Ліно (Клюйверт, 63), Муса (Алмейда, 75)- Кавані (Маркос Андре, 63).

Попередження: Ліно, Фулькьє, Ділейні, Салас, Ніко, Клюйверт, Ракітич, Гая, Діакабі.

Видалення: Салас