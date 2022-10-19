Іспанія

Завершився матч Ла Ліги.

Атлетіко в рамках поєдинку десятого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Райо Вальєкано та зіграв внічию.

Підопічні Дієго Сімеоне ледве не набрали три бали завдяки єдиному результативному удару Альваро Морати у першому таймі, але під завісу зустрічі Фалькао реалізував пенальті.

Атлетіко — Райо Вальєкано 1:1

Гол: Мората, 20 — Фалькао, 90+2

Атлетіко: Грбич — Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду — де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбіа, Вітцель (Корреа, 61) — Грізманн, Мората (Матеус Кунья, 61).

Райо Вальєкано: Димитрієвскі — Баліу, Мумін, Катена, Фран Гарсія — Гарсія (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сісс — Оскар Валентин (Камельо, 61), Фалькао.