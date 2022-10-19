Завершився матч Ла Ліги.
Атлетіко - Райо Вальєкано, getty images
19 жовтня 2022, 00:00
Атлетіко в рамках поєдинку десятого туру чемпіонату Іспанії приймав на своєму полі Райо Вальєкано та зіграв внічию.
Підопічні Дієго Сімеоне ледве не набрали три бали завдяки єдиному результативному удару Альваро Морати у першому таймі, але під завісу зустрічі Фалькао реалізував пенальті.
Атлетіко — Райо Вальєкано 1:1
Гол: Мората, 20 — Фалькао, 90+2
Атлетіко: Грбич — Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду — де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбіа, Вітцель (Корреа, 61) — Грізманн, Мората (Матеус Кунья, 61).
Райо Вальєкано: Димитрієвскі — Баліу, Мумін, Катена, Фран Гарсія — Гарсія (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сісс — Оскар Валентин (Камельо, 61), Фалькао.