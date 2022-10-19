Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

Реал Ссосьедад у поєдинку десятого туру іспанської Ла Ліги вдома грав проти Мальорки.

Господарі набрали оберти після видатної серії з семи перемог в усіх змаганнях і змогли забити вже на початку поєдинку. Браїс Мендес віддав точний пас на Мікеля Меріно який скористався своєю нагодою — 1:0. Цього голу виявилось достатньо, щоб здобути перемогу.

У Мальорки були моменти і забитий гол у виконанні Ндіає, але його не зарахував арбітр, переглянувши ВАР.

Реал Сосьєдад - Мальорка 1:0

Голи: Меріно, 4

Реал Сосьєдад: Реміро — Горосабель (Ле Норман, 76), Елустондо, Пачеко, Ріко — Гевара (Фернандес, 65), Мендес (Ільярраменді, 82), Сільва (Зубіменді, 66), Меріно — Серлот, Кубо (Наварро, 75).

Мальорка: Райкович — Гонсалес, Настасич, Ральйо, Руссо (Греньє, 77), Маффео — Руїс, Батталья (Санчес, 77), Родрігес (Лі Кан-Ін, 69) — Ндіає, Родрігес (Бастідас, 77).

Попередження: Гевара, Маффео, Греньє.