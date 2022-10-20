Іспанія

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.

Центральним матчем десятого туру іспанської Ла Ліги, що проходить посеред робочого тижня, стане протистояння між каталонською Барселоною та Вільярреалом на полі стадіону Камп Ноу.

Барселона — Вільярреал

Четвер, 20 жовтня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Карлос Дель Серро Гранде (Мадрид, Іспанія).

Починаючи з минулих вихідних більше не буде актуальним казати, що каталонська Барселона складає пряму конкуренцію мадридському Реалу, який намагається захистити чемпіонський титул. El Clascio на Сантьяго Бернабеу футболістами Хаві було програно найбільш запеклому супротивнику (1:3), за підсумком чого "бланкос" не тільки відірвались від одвічних опонентів, а ще й збільшили напередодні цю відстань до шести очок за рахунок перемоги над Ельче в гостьовому протистоянні (3:0).

Що залишається робити Барсі, коли на внутрішній арені справи по трохи починають змінюватись у гірший бік, а в групі Ліги чемпіонів УЄФА все взагалі перебуває в критичному стані. Очевидно, що наразі "блаугранас" досягли певного піку власних поточних можливостей, тож у подальшому матимуть позначку, від якої будуть відштовхуватись під час здобуття нових досягнень. І доволі недоречним за таких умов виглядає домашній матч проти Вільярреала на Камп Ноу, який Барсі доведеться зіграти згідно з календарем.

Цього року Унаї Емері випробовує власний колектив матчами Ліги конференцій УЄФА, хоча всі ми ще добре пам’ятаємо, як "жовта субмарина" здобувала трофеї й вищого ґатунку, тоді як нещодавно взагалі наробила шуму в плей-оф Ліги чемпіонів. Справи в Європі в Вільярреала йдуть належним чином — чотири перемоги в чотирьох зустрічах та одразу сім очок відриву від найближчого конкурента в особі познанського Леху є вагомим чинником для того, аби стверджувати, що міжнародна частина осінньої кампанії для команди Емері завершена.

Варто тепер перемикати увагу на справи у внутрішніх змаганнях, де Вільярреал останнім часом дозволяв собі не вигравати впродовж чотирьох матчів поспіль, через що в підсумку опинився поза межами єврокубкової зони. Поразки від севільського Бетіса та Реала Сосьєдад (0:1) мали привести до тями команду, хоча вона й без того виглядала цілком притомною, оскільки успіхи на міжнародній арені йшли постійно поруч. Календар у Вільярреала до чемпіонату світу-2022 буде доволі непоганим — окрім завжди неприємного виїзду в Більбао, команда Емері має здобувати необхідні залікові бали в матчах проти суперників штибу Альмерії та Мальорки, і при цьому на неї вже не буде чинити тиск Ліга Європи. У матчі проти Барселони також варто спробувати зачепитись за задовільний результат, але зі вдачею головного тренера "жовтої субмарини" це буде важко зробити.

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Барселоні. Так, на каталонців можна поставити з коефіцієнтом 1,49. Тріумф Вільярреала ж оцінюється в 6,60. Нічийний результат має показник 4,70.

Орієнтовні склади:

Травмовані: Араухо, Депай, Крістенсен — Коклен, Морено, Фойт.

Статистика:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— найчастіше останнім часом матчі поміж Барселоною та Вільярреалом завершуються з рахунком 1:0 — із 48 ігор таких було 6;

— головний тренер Вільярреал Унаї Емері грав проти Барси 29 разів, маючи дуже невтішну статистику при цьому — 3 перемоги, остання з яких відбулась у минулому сезоні (2:0) та стала першою для керманича на Камп Ноу;

— Вільярреал пропустив найменше серед команд Ла Ліги з початку сезону, усього три голи — власний найнижчий показник у історії;

— Вільярреал — одна з найбільш жаданих жертв нападника Барселони Ансу Фаті, якій він забивав найчастіше в своїй професійній кар’єрі — тричі, як і Леванте.

Тренери кажуть

Хаві, головний тренер Барселони:

"Це — Барселона. Якщо ми не виграємо титули, прийде інший тренер. У Барселони немає перехідних сезонів. Я наполегливо працюватиму, щоб змінити ситуацію. У будь-який момент я можу втратити довіру керівництва клубу, але я повинен залишатись чесним перед ним та вболівальниками команди".

Унаї Емері, головний тренер Вільярреала:

"Моя команда достатньо вмотивована для того, аби показати гарну гру на Камп Ноу, після чого побачимо, наскільки її результат зможе змінити наше становище в турнірній таблиці. У нас є шанси здобути перемогу, бо ми хочемо мати важкі випробування перед собою, тому ще це зможе вивести нас на якісно інший рівень".