Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував власну результативність останнім часом.

Мадридський Реал у рамках десятого туру іспанської Ла Ліги в гостьовому поєдинку здолав опір Ельче (3:0).

Ельче — Реал 0:3 Відео голів та огляд матчу

Один із м’ячів "бланкос" у звітній дуелі опинився на рахунку півзахисника Федеріко Вальверде, який уразив чужі ворота на 11 хвилині.

24-річний уругваєць відзначається голом уже вшосте в поточному сезоні, зокрема забивши п’ять м’ячів у рамках Ла Ліги, чим, поки що, виправдовує очкування власного головного тренера, Карло Анчелотті, який пообіцяв "піти на пенсію", якщо його підопічний не заб’є бодай 10 разів за цей футбольний рік.

Власне Вальверде після завершення гри проти Ельче й прокоментував свою результативність останнім часом.

"Анчелотті сказав, що піде з футболу, якщо я не забиваю принаймні 10 голів. Це правда.

Що ж, нічого не залишається, окрім як працювати ще більше над собою. Я не хочу бути причиною його відставки", — заявив уругвайський виконавець.

У наступному турі мадридський Реал гратиме вдома проти андалузької Севільї.