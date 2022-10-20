Іспанія

Хаві визначився зі стартовим складом.

Барселона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії прийме на своєму полі Вільярреал.

Головний тренер каталонців Хаві Ернандес довірив місце у стартовому складі Френкі Де Йонгу. Також відзначимо появу Маркоса Алонсо у центрі захисту.

Барселона: Тер Штеген — Роберто, Кунде, Алонсо, Альба — Гаві, Де Йонг, Педрі — Торрес, Левандовські, Фаті

Запасні: Кессьє, Бальде, Тенас, Дембеле, Бельєрін, Рафінья, Гарсія, Бускетс, Піке, Пенья, Торре

Нагадаємо, що гра розпочнеться о 22:00 за київським часом. Слідкуйте за основними подіями на нашому сайті.