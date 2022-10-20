Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

Барселона в рамках поєдинку десятого туру елітного дивізіону чемпіонату Іспанії приймала на своєму полі Вільярреал.

Підопічні Хаві відправили у ворота супротивника три м'ячі зусиллями Левандовські та Фаті та набрали три бали.

Тепер "синьо-гранатові" відстають від Реалу на чотири бали після десяти турів.

Барселона — Вільярреал 3:0

Голи: Левандовські, 31, 35, Фаті, 38

Барселона: тер Штеген — Роберто (Бельєрин, 70), Алонсо, Кунде (Піке, 78), Альба — де Йонг (Бускетс, 70), Педрі, Гаві — Левандовскі (Дембеле, 75), Ферран Торрес, Фаті (Рафінья, 75).

Вільярреал: Рульї – Феменія, Альбіоль (Манді, 80), Пау Торрес, Піно – Педраса (Мохіка, 25), Алекс Баена, Парехо, Морланес (Трігерос, 57) – Данджума (Моралес, 46), Джексон (Альберто Морено, 57).