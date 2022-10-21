Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Черговий сухий матч Луніна, цікава битва Барселони та Вільярреала, та інше.

Результати туру



Фалькао зробив неприємний подаруночок минулому клубу

Атлетіко продовжує переслідувати Сосьєдад. Проте баски відірвалися на 2 очки після втрати пунктів командою Сімеоне.

Грбич — Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду — де Пауль (Сауль, 76), Лемар (Карраско, 40), Кондогбіа, Вітсель (Корреа, 61) — Грізманн, Мората (м Кунья, 61)

Дімітрієвскі — Баліу, Мумін, Катена, Фран Гарсія — Гарсія (Муньос, 80), Посо (Комесанья, 46), Паласон, Сісс — Оскар Валентин (Камельо, 61), Фалькао

Антуан Грізманн після новини про повноцінне повернення до Мадриду продовжує демонструвати непоганий рівень. Минулого туру француз відмітився переможним голом з Атлетіком, а з Райо повернув борг Альваро Мораті за асист.

Ще одного м'яча Грізманна було відмінено через офсайд.

А ось команда Іраоли вміє підловити суперника у контрі та скористатися його помилкою. В одному з епізодів лише захисник та Грбич (Облак травмований) не дозволили Радамелю Фалькао відмітитися голом, проте колумбієць таки добився свого наприкінці зустрічі.

Хосе Хіменес зіграв рукою, а форвард не зхибив з позначки. Звісно, екс-зірка Атлетіко не св'яткувала це взяття воріт.

Ось так мадридці не зуміли втримати перевагу в матчі.

Синхронні перемоги двох принципових суперників

Реал та Барселона розгромили суперників з однаковим рахунком. Втім, якщо Мадрид розібрався із аутсайдером, то каталонці знищили діючого півфіналіста чемпіонської ліги.

Бадія — Маскарель (Кіна, 80), Верду, Паласіос, Клерк — Бігас, Тете, Гуті (Хосан, 62), Мілья, Меркау (Гумбау, 62) — Боє (Понсе, 80)

Лунін — Алаба (Начо, 89), Рюдігер, Мілітао, Карвахаль (Васкес, 88) — Модрич (Чуамені, 62), Кроос (Камавінга, 80), Вальверде, Вінісіус (Асенсіо, 80), Родріго — Бензема

Особливо варто відмітити чергового м'яча Феде Вальверде (лишилося ще 2 і Карло Анчелотті не доведеться рвати свою тренерську ліцензію). Окрім того, Карім Бензема відзначив тріумф на Золотому м'ячі голом.

Впевнена перемога мадридського Реалу. Мадридці продовжують перебувати на першому місці у Прімері.

тер Штеген — Роберто (Бельєрин, 70), Алонсо, Кунде (Піке, 78), Альба — де Йонг (Бускетс, 70), Педрі, Гаві — Левандовскі (Дембеле, 75), Ферран Торрес, Фаті (Рафінья, 75)

Рульї – Феменія, Альбіоль (Манді, 80), Пау Торрес, Піно – Педраса (Мохіка, 25), Алекс Баена, Парехо, Морланес (Трігерос, 57) – Данджума (Моралес, 46), Джексон (Альберто Морено, 57)

Розгром Вільярреала оформився ще до перерви. Роберт Левандовські оформив дубль, ще одним результативним ударом відзначився Ансу Фаті.

Нарешті Хаві не поставив у склад Усмана Дембеле та Рафінью, і це принесло непоганий результат. Гості могли відмітитися у ендшпілі, проте Моралес не вразив ближню штангу.

Коротко про інші матчу туру:

- Севілья та Валенсія розписали мирову на полі першої (1:1). На голясо Едінсона Кавані відповів Ерік Ламела на останніх хвилинах матчу.

- Хетафе та Атлетік зіграли в бойову нічию (2:2).

- Вальядолід розгромив непоступливу Сельту (4:1). Цікаві події розгорнулися на останніх хвилинах. Спершу ще на 78-ій Марчесін, якого ми називали можливим відкриттям сезону, потягнув пенальті, а потім героєм став й його візаві Хорді Масіп. Іспанець взяв удар з позначки, проте зарано залишив лінію воріт, отже Сельті довелося перебити постріл. Аспас знову пішов бити пенальті й..воротар господарів ще раз взяв цей удар.

- Кадіс та Бетіс не виявили переможця у дуелі (0:0).

- Сосьєдад мінімально переграв Мальорку та закріпився у зоні чемпіонської ліги (1:0). Пророкували ми команді падіння у таблиці після втрати Ісака та травми Оярсабаля, а вона приємно дивує.

- Альмерія переграла Жирону вдома (3:2). Голи господарі забивали лише у першому таймі, а на останніх хвилинах гості навіть відігралися, проте зробили це з порушенням правил.

- Осасуна мінімально обіграла Еспаньйол (1:0). Переможний голясо забив Будімір.

Цікаві факти та статистика:

https://www.laliga.com/en-UA/stats

Найкращий гол 10-го туру

Роке Меса (Реал Вальядолід)

Карім Бензема (Реал Мадрид)

Адріан Ембарба (Альмерія)

Ансу Фаті (Барселона)

Найкращий гравець 10-го туру

Карлес Алєнья (Хетафе) – 1+1 у непростому матчі проти Атлетіка (2:2)

Мікель Меріно (Реал Сосьєдад) – переможний голясо у матчі з Мальоркою, що дозволив його команді увійти до зони Ліги чемпіонів (1:0)

Родріго (Реал) – дубль асистів у матчі проти Ельче

Роберт Левандовські (Фк Барселона) — дубль Вільярреалу

Символічна збірна 10-го туру

Буну (Севілья) — Роса (Вальядолід), Алонсо (Барселона), Фернандес (Вальядолід), Альба (Барселона) — Родріго (Реал Мадрид), Меріно (Реал Сосьєдад), Алєнья (Хетафе), Фаті (Барселона) — Левандовські (Барселона), Бензема (Реал Мадрид)

Таблиця після 10-го туру

# И О 1 Реал Мадрид 10 28 2 Барселона 10 25 3 Реал Сосьєдад 10 22 4 Атлетіко 10 20 5 Бетіс 10 20 6 Атлетік 10 18 7 Осасуна 10 16 8 Вільярреал 10 15 9 Валенсія 10 15 10 Райо Вальєкано 10 12 11 Вальядолід 10 11 12 Севілья 10 10 13 Альмерія 10 10 14 Сельта 10 10 15 Мальорка 10 9 16 Еспаньйол 10 9 17 Хетафе 10 9 18 Жирона 10 8 19 Кадіс 10 7 20 Ельче 10 3

Розклад 11-го туру Прімери