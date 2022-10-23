Іспанія

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Мадридський Реал у рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги приймав на власному полі андалузьку Севілью.

Завдяки швидкому голу Луки Модрича вже на п’ятій хвилині, колективу Карло Анчелотті вдалось одразу взяти гру під власний контроль.

Однак суперники постійно були близькими до того, аби відповісти власним забитим м’ячем, що "нервіонці" й зробили одразу поперерві, коли відзначився Ерік Ламела.

Гості в подальшому намагались чіплятись за потрібний для них результат, проте чималий рівень тиску з боку "бланкос" у підсумку став критичним, і за рахунок подвійного пострілу від Лукаса Васкеса та Федеріко Вальверде Реал зрештою виграв звітний матч.

Огляд матчу:

Реал — Севілья 3:1

Голи: Модрич, 5, Васкес, 79, Вальверде, 81 — Ламела, 54

Реал: Куртуа — Карвахаль (Васкес, 77), Алаба (Начо, 86), Мілітао, Менді (Рюдігер, 77) — Модріч (Асенсіо, 77), Кроос, Тчуамені (Камавінга, 65) — Вальверде, Вінісіус, Родріго

Севілья: Буну — Монтьєль, Гудель, Маркао Тейшейра, Теллес — Ракітіч (Рафа Мир, 76), Олівер Торрес (Гомес, 69), Жордан — Навас (Кармона, 67), Іско (Ділейні, 76), Ламела.

Джерело: MEGOGO.