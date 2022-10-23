Іспанія

Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.

Одним із найбільш інтригуючих матчів одинадцятого туру іспанської Ла Ліги стане протистояння між каталонською Барселоною та баскським Атлетіком на полі стадіону Камп Ноу.

Барселона — Атлетік

Неділя, 23 жовтня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Хосе Луис Мунуэра (Іспанія).

Зі зрозумілих причин каталонській Барселоні цими вихідними було б за краще подумати про прийдешні матчі Ліги чемпіонів УЄФА, у яких "блаугранас" мають здобувати виключно дві перемоги над мюнхенською Баварією та чеською Вікторією, проте які взагалі нічого не зможуть їй гарантувати в контексті подальших виступів у турнірі. Проте ні, футболісти Хаві наразі повинні добре пропрацювати сценарії домашньої гри проти баскського Атлетіка, бо шанси збільшити відставання від мадридського Реала в турнірній таблиці до шести очок наразі є доволі значними.

Зрештою, "блаугранас", окрім своїх невиразних пригод в єврокубках та нещодавньої поразки від Реала в El Clasico, здобували необхідні результати за ходом нового розіграшу Ла Ліги, тож розбазарювати здобуті раніше результати було б неприпустимою розкішшю для команди Хаві. Суперники за майбутнім довбоєм мають відповідний статус загрози для фаворитів національної першості, і якби цей матч проходив на Сан Мамес, то ризик утрати очок для Барси був би ще більший.

Проте Атлетік під керівництвом Ернесто Вальверде поступово намагається перетворюватись дійсно на універсальний колектив, у якого немає жорсткої прив’язки до місця проведення зустрічі та очікувань на відповідні результати, із урахуванням цього фактору. Варто зазначити, що колишній головний тренер "блаугранас" стимулював команду жодного разу не програти в чотирьох гостьових матчах до цього, хоча й реальний виклик при цьому "левам" могла кинути виключно андалузька Севілья.

Баски почали більше забивати та менше пропускати — Барсі така характеристика суперників не буде до вподоби, бо вона наразі працює саме над цими компонентами та має значний успіх. Навіть незважаючи на невдачу в грі проти Реала (1:3), каталонці все ще залишаються командою з трьома пропущеними голами за десять матчів, до чого конкуренти й близько не змогли дістатись.

У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Барселоні. Так, на каталонців можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Тріумф Атлетіка ж оцінюється в 6,40. Нічийний результат має показник 4,60.

Орієнтовні склади:

Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсія, Алонсо — Гаві, де Йонг, Педрі — Дембеле, Левандовські, Фаті.

Атлетік: Сімон — Де Маркос, Мартінес, Єрай, Лекуе — Беренгер, Еррера, Сансет, Муніаін — І. Вільямс, Н. Вільямс.

Травмовані: Араухо, Крістенсен, Депай — Капа, Морсільйо.

Статистика:

Поточна форма:

Цікаві факти:

— нападник баскського колективу Іньякі Вільямс зіграв уже 243 матчі поспіль у Ла Лізі, які розтягнулись на більше ніж шість років;

— прийдешня гра стане для головного тренера Атлетіка Ернесто Вальверде першою на Камп Ноу з сезон-2019/20, коли він перебував біля керма Барселони;

— востаннє Атлетік перемагав на Камп Ноу ще в сезоні-2001/02 (2:1), після чого команди зустрілись уже 20 разів, а баски лише тричі зуміли зачепитись бодай за один бал Останнього разу це було в 2018 році (1:1).

Тренери кажуть

Хаві, головний тренер Барселони:

"Атлетік буде тактично іншим, і я зроблю зміни, щоб мати справу з фізичним суперником. Сьогодні ми дивилися відео про їхні шляхи для нападу та захисту. У них хороші центральні захисники, такі як Єрай та Іньїго — це гравці світового класу, вони добре читають гру і сильні в повітрі".

Ернесто Вальверде, головний тренер Атлетіка:

"Лунає критика на адресу Хаві? Він добре знає Барселону, тому що є її вихованцем, і знає, як повинна відчуватись атмосфера в клубі, а також розуміє різницю між виграти та зіграти внічию для фанатів цього клубу.

Але особисто я хочу здобути перемогу. Жодного натяку на реванш із мого боку немає, Атлетік просто хоче здобути три очки. Барселона — наш наступний суперник, уся увага прикута до майбутньої гри, проте вона буде дуже складною".