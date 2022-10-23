Football.ua представляємо до вашої уваги анонс матчу Ла Ліги.
Getty Images
23 жовтня 2022, 10:48
Одним із найбільш інтригуючих матчів одинадцятого туру іспанської Ла Ліги стане протистояння між каталонською Барселоною та баскським Атлетіком на полі стадіону Камп Ноу.
Барселона — Атлетік
Неділя, 23 жовтня, 22:00. Камп Ноу, Барселона. Головний арбітр зустрічі — Хосе Луис Мунуэра (Іспанія).
Зі зрозумілих причин каталонській Барселоні цими вихідними було б за краще подумати про прийдешні матчі Ліги чемпіонів УЄФА, у яких "блаугранас" мають здобувати виключно дві перемоги над мюнхенською Баварією та чеською Вікторією, проте які взагалі нічого не зможуть їй гарантувати в контексті подальших виступів у турнірі. Проте ні, футболісти Хаві наразі повинні добре пропрацювати сценарії домашньої гри проти баскського Атлетіка, бо шанси збільшити відставання від мадридського Реала в турнірній таблиці до шести очок наразі є доволі значними.
Зрештою, "блаугранас", окрім своїх невиразних пригод в єврокубках та нещодавньої поразки від Реала в El Clasico, здобували необхідні результати за ходом нового розіграшу Ла Ліги, тож розбазарювати здобуті раніше результати було б неприпустимою розкішшю для команди Хаві. Суперники за майбутнім довбоєм мають відповідний статус загрози для фаворитів національної першості, і якби цей матч проходив на Сан Мамес, то ризик утрати очок для Барси був би ще більший.
Проте Атлетік під керівництвом Ернесто Вальверде поступово намагається перетворюватись дійсно на універсальний колектив, у якого немає жорсткої прив’язки до місця проведення зустрічі та очікувань на відповідні результати, із урахуванням цього фактору. Варто зазначити, що колишній головний тренер "блаугранас" стимулював команду жодного разу не програти в чотирьох гостьових матчах до цього, хоча й реальний виклик при цьому "левам" могла кинути виключно андалузька Севілья.
Баски почали більше забивати та менше пропускати — Барсі така характеристика суперників не буде до вподоби, бо вона наразі працює саме над цими компонентами та має значний успіх. Навіть незважаючи на невдачу в грі проти Реала (1:3), каталонці все ще залишаються командою з трьома пропущеними голами за десять матчів, до чого конкуренти й близько не змогли дістатись.
У цій зустрічі букмекери віддають перевагу Барселоні. Так, на каталонців можна поставити з коефіцієнтом 1,50. Тріумф Атлетіка ж оцінюється в 6,40. Нічийний результат має показник 4,60.
Орієнтовні склади:
Барселона: тер Штеген — Роберто, Кунде, Гарсія, Алонсо — Гаві, де Йонг, Педрі — Дембеле, Левандовські, Фаті.
Атлетік: Сімон — Де Маркос, Мартінес, Єрай, Лекуе — Беренгер, Еррера, Сансет, Муніаін — І. Вільямс, Н. Вільямс.
Травмовані: Араухо, Крістенсен, Депай — Капа, Морсільйо.
Статистика:
Поточна форма:
Цікаві факти:
— нападник баскського колективу Іньякі Вільямс зіграв уже 243 матчі поспіль у Ла Лізі, які розтягнулись на більше ніж шість років;
— прийдешня гра стане для головного тренера Атлетіка Ернесто Вальверде першою на Камп Ноу з сезон-2019/20, коли він перебував біля керма Барселони;
— востаннє Атлетік перемагав на Камп Ноу ще в сезоні-2001/02 (2:1), після чого команди зустрілись уже 20 разів, а баски лише тричі зуміли зачепитись бодай за один бал Останнього разу це було в 2018 році (1:1).
Тренери кажуть
Хаві, головний тренер Барселони:
"Атлетік буде тактично іншим, і я зроблю зміни, щоб мати справу з фізичним суперником. Сьогодні ми дивилися відео про їхні шляхи для нападу та захисту. У них хороші центральні захисники, такі як Єрай та Іньїго — це гравці світового класу, вони добре читають гру і сильні в повітрі".
Ернесто Вальверде, головний тренер Атлетіка:
"Лунає критика на адресу Хаві? Він добре знає Барселону, тому що є її вихованцем, і знає, як повинна відчуватись атмосфера в клубі, а також розуміє різницю між виграти та зіграти внічию для фанатів цього клубу.
Але особисто я хочу здобути перемогу. Жодного натяку на реванш із мого боку немає, Атлетік просто хоче здобути три очки. Барселона — наш наступний суперник, уся увага прикута до майбутньої гри, проте вона буде дуже складною".
прогноз 2:1