Іспанія

Француз видав розкішний матч проти Атлетіка.

У рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги каталонська Барселона на власному полі не залишила шансів на порятунок баскському Атлетіку (4:0).

Барселона — Атлетік Більбао 4:0 Відео голів та огляд матчу

Одразу чотири гольові дії на свій рахунок за ходом цієї гри зумів записати нападник "блаугранас" Усман Дембеле, якому вдалось відкрити лік голам своєї команди, а також потім зробити три гольові передачі на партнерів.

Однак саме перша дія французького форварда в цій грі навіки додала його до авторів історичних досягнень Барселони.

Цього разу Дембеле став автором 4000 за ліком голу Барси на Камп Ноу за часи виступів команди в "елітній" першості Іспанії, про що повідомила прес-служба клубу.

Наступний матч для каталонської Барселони також буде домашнім, проте вже в рамках Ліги чемпіонів УЄФА та проти мюнхенської Баварії відповідно.