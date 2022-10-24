Італія

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Каталонська Барселона в рамках одинадцятого туру іспанської Ла Ліги на власному полі зустрічалась із баскським Атлетіком.

Команда Хаві відкрила рахунок уже на самому початку зустрічі, коли з передачі Роберта Левандовські відзначився голом Усман Дембеле.

Французький нападник потому продовжував виключно набирати оберти, і повернув боржок поляку ще до перерви, до цього встигнувши асистувати ще й Серхі Роберто.

На цьому Усман не зупинився, і вже наприкінці гри довершив перевагу власної команди гольовим пасом під розгромний рахунок для Феррана Торреса.

Огляд матчу:

Барселона — Атлетік Більбао 4:0

Голи: Дембеле, 13, Серхі Роберто, 18, Левандовські, 22, Ферран Торрес, 73

Барселона: тер Штеген — Серхі Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсія, Бальде Мартінес — де Йонг, Бускетс, Педрі (Ферран Торрес, 63) — Дембеле (Торре, 77), Левандовські (Фаті, 63), Гаві (Кесс'є, 34).

Атлетік Більбао: Сімон — де Маркос (Лекуе, 60), Мартінес, Альварес, Берчіче — Весга, Еррера (Д. Гарсія, 21, Сансе, 60), Єганья (Венседор, 70) — І. Вільямс (Р. Гарсія, 70), А. Вільямс, Беренгер.

Попередження: Бускетс, Е. Гарсія — де Маркос, Весга.

Джерело: MEGOGO.