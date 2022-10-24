Іспанія

Каталонці здобули впевнену перемогу.

У матчі одинадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона не відчула жодного ігрового спротиву з боку Атлетіка.

У першій половині першого тайму підопічна Хаві відправили у ворота суперників 3 м'ячі — відзначилися Усман Дембеле, Серхі Роберто та Роберт Левандовські. У другій гостей добив Ферран Торрес.

Відзначимо, що через травму на 34 хвилині поле був змушений залишити Гаві.

Барселона — Атлетік Більбао — 4:0

Голи: Дембеле, 13, Серхі Роберто, 18, Левандовські, 22, Ферран Торрес, 73

Барселона: тер Штеген — Серхі Роберто, Кунде (Алонсо, 63), Гарсія, Бальде Мартінес — де Йонг, Бускетс, Педрі (Ферран Торрес, 63) — Дембеле (Торре, 77), Левандовські (Фаті, 63), Гаві (Кесс'є, 34)

Атлетік Більбао: Сімон — де Маркос (Лекуе, 60), Мартінес, Альварес, Берчіче — Весга, Еррера (Д. Гарсія, 21, Сансе, 60), Єганья (Венседор, 70) — І. Вільямс (Р. Гарсія, 70), А. Вільямс, Беренгер

Попередження: Бускетс, Е. Гарсія — де Маркос, Весга.

Каталонці наразі перебувають на другій сходинці, поступаючись мадридському Реалу трьома очками. Атлетік — шостий.