Іспанія

У футболіста пошкодження плеча.

Захисник Барселони отримав пошкодження у матчі проти Атлетіка в одинадцятому турі Ла Ліги (4:0).

Обстеження, які футболіст пройшов сьогодні вранці, підтвердили підозри на вивих лівого плеча, повідомляє AS.

Через це травму Роберто пропустить не менше місяця. Нагадаємо, з 20 листопада до 18 грудня в Катарі пройде чемпіонат світу. Таким чином, іспанець не зможе зіграти за Барселону щонайменше до 31 грудня – тоді каталонці зустрінуться з Еспаньолом.

Цього сезону Ла Ліги 30-річний футболіст провів 9 матчів і забив 2 голи.