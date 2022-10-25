Іспанія

Фахівець не захотів їхати в Іспанію.

Після відходу Унаї Емері, який погодився очолити Астон Віллу, Вільярреал розпочав пошуки нового тренера.

Керівництво "жовтої субмарини" запропонувало Маурісіо Почеттіно, який зараз без клубу, вигідний контракт.

Але 50-річний аргентинский фахівець відмовився переїжджати в Іспанію. Про це пише Cadena SER.

Останнім місцем роботи Почеттіно був ПСЖ, який він залишив влітку 2022 року.

Зараз, як пишуть у пресі, головним претендентом на посаду нового коуча Вільярреала є Кіке Сетьєн, який також знаходиться без клубу.