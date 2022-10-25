Іспанія

Іспанський клуб знайшов заміну Емері.

Іспанський Вільярреал на своєму сайті оголосив про призначення Кіке Сетьєна на посаду головного тренера.

Контракт з досвідченим фахівцем, який призваний замінити Унаї Емері, підписаний до 2024 року.

Перше тренування 64-річний фахівець на своїй новій посаді проведе вже 26 жовтня. Тоді ж відбудеться знаймомство з футболістами.

Останнім клубом Сетьєна була каталонська Барселона, яку він залишив у 2020 році через невдалі результати.