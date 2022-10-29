Іспанія

Господарі здобули вольову перемогу.

У стартовому матчі суботньої програми іспанської Ла Ліги Альмерія на власному полі приймала Сельту. "Червоно-білим" вдалося здобути вольову перемогу, прекрасно скориставшись вилученням автора гола у складі гостей — Рафаеля Вейги.

За підсумками гри Альмерія випередила суперників у таблиці. Щоправда, обидва колективи розташовані в її нижній частині.

Альмерія — Сельта — 3:1

Голи: Лазаро, 52, де ла Хоз, 60, Егуарас, 90+6 — Вейга, 25

Альмерія: Фернандо Мартінес — Мендес (Посо, 46), Елі, Бабич, Акієме — Робертоне, де ла Хоз — Лео Баптістао (Рамазані, 62), Мелеро (Егуарас, 86), Ембарба (Лазаро, 46) — Туре (Соуза, 67)

Сельта: Аугустін — Менгеса, Айду, Нуньєс, Галан (Дюран, 86) — Белтран (Пасіенсія, 89) — Родрігес, Вейга, Перес (Серві, 46) — Аспас, Ларсен (Тапіа, 46)

Попередження: Мелеро, Елі — Ембарба, де ла Хоз

Вилучення: Вейга, 32.

У суботу ввечері на прихильників іспанського футболу чекають протистояння між Кадісом і Атлетіко, Севільєю та Райо Вальєкано, а також Валенсією та Барселоною.