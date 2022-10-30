Команди провели досить цікавий поєдинок.
Валенсія - Барселона. Getty Images
30 жовтня 2022, 00:39
У матчі 12 туру іспанської Ла Ліги Барселона у гостях змогла переграти Валенсію із мінімальним рахунком 1:0.
Єдиний гол був забитий незадовго до фінального свистка рефері. Його автором став Роберт Левандовські. Поляк зміг допомогти команді знову очолити таблицю Примери.
До вашої уваги відео голів та огляд матчу:
Валенсія — Барселона 0:1
Гол: Левандовські, 90+4.
Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Васкес, 80), Пауліста, Комерт, Гая — Фулькьє, Гілламон, Алмейда (Лато, 72), Клюйверт (Кастільєхо, 72), Ліно — Кавані (Маркос Андре, 18).
Барселона: Тер Штеген — Альба, Гарсія (Алонсо, 42), Кунде (Піке, 74), Бальде — Педрі, Бускетс (Гаві, 56), де Йонг, Фаті (Рафінья, 56), Дембеле (Торрес, 56) — Левандовські.
Попередження: Гарсія, Алонсо, Ліно, Гільямон, Гаві, Піке.