Іспанія

Команда Хаві змогла забити вже в компенсований арбітром час.

У рамках 12 раунду іспанської Ла Ліги Валенсія вдома зустрічалась із каталонською Барселоною.

Гості були досить активними у першому таймі, але конкретики у воріт Мамардашвілі особливо не було помітно. По одному удару у створ завдали колективи за першу половину зустрічі.

На 50 хвилині забила Валенсія. Але недовго вони святкували, адже арбітр, після перегляду ВАР, побачив гру рукою у момент голу Ліно.

Барселона все ж намагалась вийти переможцем з цієї дуелі, і все ж змогла дотиснути Валенсію. На 90+4 хвилині Роберт Левандовські приніс каталонцям такі потрібні три бали.

Валенсія — Барселона 0:1

Гол: Левандовські, 90+4.

Валенсія: Мамардашвілі — Коррея (Васкес, 80), Пауліста, Комерт, Гая — Фулькьє, Гілламон, Алмейда (Лато, 72), Клюйверт (Кастільєхо, 72), Ліно — Кавані (Маркос Андре, 18).

Барселона: Тер Штеген — Альба, Гарсія (Алонсо, 42), Кунде (Піке, 74), Бальде — Педрі, Бускетс (Гаві, 56), де Йонг, Фаті (Рафінья, 56), Дембеле (Торрес, 56) — Левандовські.

Попередження: Гарсія, Алонсо, Ліно, Гільямон, Гаві, Піке.