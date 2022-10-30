Іспанія

Закінчився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках 12 раунду іспанської Ла Ліги Осасуна на Естадіо Ель Садар зустрічалась з Вальядолідом.

Розпочали господарі дуже жваво і забити вдалось на 13 хвилині. Пенальті реалізував Чімі. Згодом, за шість хвилин, рахунок став 2:0. Мой Гомес після пасу від Ороца прошив ворота Масіпа.

Завдяки перемозі команда Якоба Аррасате піднялась на шосту сходинку у чемпіонаті. Вальядолід поки займає 11 місце.

Осасуна — Вальядолід 2:0

Голи: Чімі, 13, Гомес, 19

Осасуна: Фернандес — Пенья, У. Гарсія, Д. Гарсія, Санчес (Крус. 87) — Орос, Торро, Гомес (Торрес, 87) — Чімі (Кіке, 77), Барха (Р. Гарсія, 64) — Будімір (Монкайола, 64).

Вальядолід: Масіп — Феддаль (Фреснеда, 46), Ель-Ямік, Санчес, Оласа, Роза (Плата, 46) — Плано, Меса (Мончу, 46), Перес (Кіке, 65) — Вайссман (Гвардіола, 73), Леон.

Попередження: Торро, Оласа, Меса, Роза.