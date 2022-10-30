Іспанія

Футболіст не дивиться у бік інших клубів.

Нещодавно в іспанських ЗМІ з'явилась новина про те, що каталонська Барселона планує позбутись півзахисника Франка Кесс'є.

Агент футболіста цю інформацію заперечив повідомивши, що івуарієць бачить своє майбутнє на Камп Ноу.

"Відхід Франка? Це фейкові новини, абсолютна брехня. Кесс'є щасливий у Барсі та в прекрасному місті Барселона.

Він у клубі лише кілька місяців і все ще адаптується до команди та її унікального ігрового стилю. На це потрібен час. Але він зможе це зробити, повірте.

Франк продовжить боротися за місце у складі незважаючи на усі ці плітки. Він не з тих, хто легко здається. Влітку він мав інші пропозиції, але він твердо вирішив іти саме до Барселони", — сказав агент футболіста Джордж Атангана.