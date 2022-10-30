Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У поєдинку 12 туру іспанської Примери Атлетік вдома мінімально переграв Вsльярреал (1:0).

Єдиний гол у цьому матчі прийшовся на 59 хвилину після того, як Рауль Гарсія асистував Іньякі Вільямсу.

Команда Ернесто Вальверде таким чином займає п'яту сходинку у Ла Лізі. Вільярреал, у свою чергу, восьмий.

Атлетік — Вільярреал 1:0

Гол: І. Вільямс, 59

Атлетік: Сімон — де Маркос (Лекуе, 29), Альварес, Мартінес, Берчіче — Сансет, Весга, Н. Вілльямс, Гарсія (Венседор, 69), Беренгер (Морсілья, 82), Вільямс (Гурусета, 82).

Вільярреал: Рульї — Морено, Торрес, Манді, Кіко (Куенка, 86) — Парехо (Дель Мораль, 86), Коклен, Моралес (Джексон, 64), Ло Чельсо (Трігерос, 25), Чуквезе (Піно, 64) — Данжума.

Попередження: Гарсія, Морено, Весга.