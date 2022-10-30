Завершився матч чемпіонату Іспанії.
Іньякі та Ніко Вільямси, Getty Images
30 жовтня 2022, 21:55
У поєдинку 12 туру іспанської Примери Атлетік вдома мінімально переграв Вsльярреал (1:0).
Єдиний гол у цьому матчі прийшовся на 59 хвилину після того, як Рауль Гарсія асистував Іньякі Вільямсу.
Команда Ернесто Вальверде таким чином займає п'яту сходинку у Ла Лізі. Вільярреал, у свою чергу, восьмий.
Атлетік — Вільярреал 1:0
Гол: І. Вільямс, 59
Атлетік: Сімон — де Маркос (Лекуе, 29), Альварес, Мартінес, Берчіче — Сансет, Весга, Н. Вілльямс, Гарсія (Венседор, 69), Беренгер (Морсілья, 82), Вільямс (Гурусета, 82).
Вільярреал: Рульї — Морено, Торрес, Манді, Кіко (Куенка, 86) — Парехо (Дель Мораль, 86), Коклен, Моралес (Джексон, 64), Ло Чельсо (Трігерос, 25), Чуквезе (Піно, 64) — Данжума.
Попередження: Гарсія, Морено, Весга.