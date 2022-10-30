Іспанія

Фахівець залишився незадоволений роботою арбітрів.

Головний тренер мадридського Реала Карло Анчелотті прокоментував нічийний результат у матчі з Жироною та помилки рефері.

"Це був дуже складний матч. Проте, за поточних обставин це нормально. Хороша гра за змістом, але ситуація із пенальті коштувала нам набраних очок.

Пенальті у наши ворота не було. М'яч не зачепив руку. Арбітр його вигадав. Я розмовляв із Асенсіо. Так, позиція не найпростіша, але ліву руку він не задіяв. А якщо й грав їй, то вона була близькою до тіла. Не знаю... Більше нічого не можу сказати.

Тепер наша перевага у Ла Лізі скоротилася до одного очка. У Лізі чемпіонів ми маємо можливість фінішувати на першому місці в групі. Ми маємо зробити це, це важливо. Важливо пройти далі з першого місця", — сказав Анчелотті.

На даний момент Реал посідає перше місце у таблиці Ла Ліги із 32 очками в активі. Барселона — друга з 31 балом.