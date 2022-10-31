Іспанія

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Мадридський Реал напередодні в домашньому матчі проти Жирони примудрився втратити очки (1:1).

Футболістам Карло Анчелотті не вдалось встановити власний контроль над перебігом подій на футбольному полі до перерви, і при цьому вони мали кілька нагод для того, аби взагалі пропустити у власні ворота.

Після перерви тиск із боку Реала виключно посилювався, і в підсумку Вінісіус відкрив заключну частину ігрового часу власним голом із передачі Вальверде, однак уже незабаром гості отримали право на пенальті, і Крістіан Стуані не змарнував свій шанс.

На додачу до втрати очок, "бланкос" у наступному турі недорахуються півзахисника Тоні Крооса, який назбирав дві жовті картки за ходом гри, через що отримав перше вилучення в професійній кар’єрі.

Огляд матчу:

Реал — Жирона 1:1

Голи: Вінісіус Жуніор, 70 — Стуані, 80 (пен.).

Реал: Куртуа — Карвахаль, Алаба, Рюдігер, Менді (Мілітао, 87) — Модріч, Кроос, Камавінга (Асенсіо, 61) — Вальверде (Маріано Діас, 86), Вінісіус Жуніор, Родріго.

Жирона: Гассаніга — Ян Коуто (Рікельме, 58), Мартінес, Давід Лопес, Буено, Мігель Гутьєррес (Хаві, 63) — Фернандес (Тоні Вілья, 76), Ромеу, Алеїш Гарсія, Еррера (Рейньєр, 76) — Кастельян, 76).

Попередження: Давід Лопес, 51, Кроос, 55, Гассаніга, 59, Модріч, 75, Мартінес, 90.

Вилучення: Кроос, 90 (друге попередження).

Джерело: MEGOGO.