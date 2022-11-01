Іспанія

Каталонський клуб розглядає посилення на 2023 рік.

Жоан Лапорта хоче, щоб Барселона підписала Ліонеля Мессі чи Бернарду Сілву, повідомляє Diario Sport.

За інформацією джерела, керівництво каталонського клубу хоче підписати ще одну зірку світового рівня.

У зв'язку з цим Барселона хоче або повернути Ліонеля Мессі, який зараз виступає за ПСЖ, або підписати півзахисника Манчестер Сіті Бернарду Сілву.

Барселона хоче підписати Мессі або Сілву взимку, поки клуб не має обмежень від Ла Ліги на витрати, однак у клубі розуміють, що в січні це малоймовірно.

Барселона може активувати останній із можливих фінансових важелів, продавши права на підрозділ Barca Licensing and Merchandising (BLM), який відповідає за продаж футболок, кухлів та інших сувенірів.

У зв'язку з цим Барселона хоче фінансово підготуватися до літа і вважає, що зможе досягти фінансового стану, за якого трансфер Мессі чи Сілви буде можливим.