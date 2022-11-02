Іспанія

Півзахисник Реала прокоментував своє майбутнє.

Уже наприкінці поточного сезону чинна угода між німецьким півзахисником Тоні Кроосом та мадридським Реалом добігає завершення, тож 32-річний футболіст наразі змушений постійно звертати увагу на зацікавленість з боку преси та вболівальників щодо можливого продовження ним виступів у складі "бланкос".

"Я вже колись це говорив і з того часу це жодним чином не змінилось — я нікуди не піду з Реала. На пенсію — так, колись це станеться, щоправда я не знаю, коли саме.

Смішно читати, як багато людей вже знають, що я буду робити в подальшому, хоча я ще сам цього не знаю. Із точки зору фізики — я в повному порядку, на полі почуваю себе так само впевнено, як і раніше. Я дуже щасливий і повністю розслаблений, тому я не знаю, що станеться таке в майбутньому, що може це змінити.

Скоро в мене буде невеличка павза через чемпіонат світу, ось тоді я й подумаю над тим, що робити далі.

У нас із Реалом були дуже гарні стосунки протягом усіх цих восьми з половиною років, тож ми з керівниками клубу взагалі ні про що не хвилюємось. Новин у цьому плані для вас у мене нема. Рішення буде ухвалено між січнем та березнем, але я вже зараз можу сказати, що впевнений у тому, що все буде добре", — заявив німецький виконавець.

Нагадаємо, що раніше Кроос завершив міжнародну кар’єру, тож не братиме участь у мундіалі в складі збірної своєї країни.

На рахунку Тоні в цьому сезоні 16 матчів та три гольові передачі.