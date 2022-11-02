Іспанія

Його минулий клуб — португальська Брага.

У середу, 2 листопада, іспанська Сельта оголосила про звільнення Едуардо Коудета з посади головного тренера команди. Причина — невтішні результати команди, а саме 16 місце і 7 поразок у 12 матчах нового розіграшу Ла Ліги.

За інформацією авторитетного футбольного журналіста Ніколо Скіри, клуб із Віго вже знайшов Коудету заміну. Нею стане португалець Карлуш Карвахаль, останнім місцем роботи якого була Брага з його рідної країни. 56-річний спеціаліст залишив Брагу наприкінці сезону-2021/22 після майже двох років роботи.

У своїй кар'єрі Карвахаль очолював 20 клубів починаючи з 2004 року, при тому не працюючи тренером з 2010 по 2019 роки. Крім рідної Португалії він працював в Англії, Турчеччині, ОАЕ та на Кіпрі.