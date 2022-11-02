Іспанія

Спойлер: це не Карло Анчелотті!

Півзахисник мадридського Реала Тоні Кроос заявив, що Пеп Гвардіола, з яким вони працювали у Баварії — ідеальний для нього тренер.

"Саме Пеп Гвардіола до останнього хотів, щоб я залишився у Баварії та став легендою цього клубу. Якщо потрібно зробити вибір ідеального тренера для мого футболу, то це Гвардіола.

Мені дуже сподобалося працювати цілий рік під його керівництвом. Саме Пеп зробив мене сильнішим, розвинув мої індивідуально сильні якості", — сказав Гвардіола.

Нагадаємо, що Кроос виступав за Баварію з літа 2010 літо 2014 року. На його рахунку 205 матчів, 24 забитих голи та 49 гольових пасів.