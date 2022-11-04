Іспанія

Клуб планує придбати досвідченого центрбека.

Напередодні центральний захисник Барселони Жерар Піке повідомив, що завершує кар'єру.

Каталонський клуб вже розпочав шукати йому заміну і вирішив повернутись до кандидатури Іньїго Мартінеса з Атлетіка.

31-річний захисник збірної Іспанії може перебратись до Каталонії вже у січневе трансферне вікно за мінімальну ціну, адже його контракт з клубом із Більбао спливає влітку 2023 року.

Влітку Барселона вже намагалась його підписати. Більбао хотів близько 50 мільйонів євро, але боси "синьо-гранатових" готові були заплатити лише 15.

У цьому сезоні на рахунку Іньїго Мартінеса вісім матчів за Атлетік у Ла Лізі а одна жовта картка у пасиві.