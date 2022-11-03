Іспанія

Іспанський захисник вирішив припинити виступи за каталонців.

Захисник Жерар Піке ухвалив рішення залишити Барселону, про це футболіст повідомив у своєму twitter-акаунті.

Іспанський футболіст проведе свій останній матч у складі "синьо-гранатових" на Камп Ноу цієї суботи проти Альмерії.

Culers, us he de dir una cosa. pic.twitter.com/k3V919pm1T — Gerard Piqué (@3gerardpique) November 3, 2022

Зазначимо, що за свою кар'єру Жерар Піке провів 615 поєдинків у складі Барселоні, відзначившись 53 голами та 15 результативними передачами.

Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Піке.