Іспанський захисник вирішив припинити виступи за каталонців.
Жерар Піке, getty images
03 листопада 2022, 19:54
Захисник Жерар Піке ухвалив рішення залишити Барселону, про це футболіст повідомив у своєму twitter-акаунті.
Іспанський футболіст проведе свій останній матч у складі "синьо-гранатових" на Камп Ноу цієї суботи проти Альмерії.
Зазначимо, що за свою кар'єру Жерар Піке провів 615 поєдинків у складі Барселоні, відзначившись 53 голами та 15 результативними передачами.
Нагадаємо, що раніше Барселони визначила ряд футболістів, яких не проти позбутись перед початком наступного сезону — серед них був Піке.