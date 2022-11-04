Іспанія

Фахівець розповів пресі про відхід захисника з футболу.

Головний тренер Барселони Хаві прокоментував рішення Жерара Піке завершити кар'єру.

"Ми хочемо виграти матч проти Альмерії. Важливо чинити тиск на Мадрид і показати, що у нас є хороші вміння та динаміка. Піке? Він заслуговує на всю похвалу від уболівальників Барселони. Мені пощастило бути його одноклубником і тренером.

Я розумію обставини, які змусили його прийняти таке рішення. Він менше грає, він почувається менш корисним і хоче відійти від справ. Це велика честь для нього. Він мав контракт і міг продовжувати отримувати гроші, але він вирішив так. Я бажаю йому всього найкращого і сподіваюся, що вболівальники Барселони цінують його таким, яким він є: легендою.

У нас була розмова перед початком сезону. Я повідомив йому про свої наміри. Це був один із найважчих днів у моїй тренерській кар'єрі — цей момент розмови з ним. Зараз також. Він був моїм партнером. Я пережив такі обставини, і це важко прийняти.

Зараз обставини змусили його прийняти таке рішення. На щастя чи на жаль, так сталося. Ми бажаємо йому всього найкращого. Він завжди тягнув клуб. Коли він грав, то був дуже якісним футболістом. Він конкурентоспроможний і він переможець. Він завжди був таким і буде надалі, куди б не пішов", — сказав Хаві.

Раніше повідомлялось, шо Жерар Піке залишає Барселону через проблеми з пресою та образу на Лапорту.