Іспанія

Стала відома причина несподіваного завершення кар'єри іспанця.

Захисник Барселони Жерар Піке вирішив залишити каталонський клуб і завершити ігрову кар'єру через низку проблем. Про це повідомляє журналіст Олена Кондіс у своєму твіттері.

За інформацією джерела, іспанський футболіст ухвалив таке рішення через постійні проблеми з пресою, а також через його образи на президента "блаугранас" Жоана Лапорту.

Нагадаємо, Піке є вихованцем Барселони. 2004 року він став гравцем МЮ, а потім 2006 року провів рік в оренді в Сарагосі. У 2008 році він повернувся до табору "блаугранас".

Свій останній матч у складі Барселони Піке проведе завтра, 5 листопада, в іспанській Ла Лізі проти Альмерії.