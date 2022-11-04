Іспанія

Функціонер оцінив можливості футболіста у діяльності менеджера.

Президент іспанської Ла Ліги Хав'єр Тебас прокоментував завершення кар'єри Жерара Піке, заявивши, що той може стати успішним президентом Барселони.

"Я не сумніваюся щодо можливості того, що Піке одного дня очолить Барселону у якості функціонера. У нього є три якості, щоб стати президентом Барселони. Він перебуває в клубі більше 20 років. Він знає світ футболу як гравець, і він знає індустрію футболу та спорту як бізнесмен.

Йому знайомо, що всі ці аспекти дуже різні. У нього був досвід прийняття рішень як бізнесмена, з його успіхами та невдачами, і він може стати чудовим президентом Барселони. Я вірю, що він зможе. Я вірю, що у нього є здатність це зробити.

Він дуже молодий, і йому треба ще багато років, щоб стати президентом Барселони. Він знає, що потрібен досвід, щоб взяти на себе роль президента одного з найбільших клубів, якщо не одного з двох найкращих клубів світу", — сказав Тебас.

Нагадаємо, що Жерар Піке є засновником і президентом компанії Kosmos, яка займається поширенням спорту, медіа та розваг. Серед їхніх проектів – Кубок Девісу з теннісу і право власності на ФК Андорра. Саме завдяки інвестиціям ФК Андорра піднялась з п’ятого дивізіону до Сегунди всього за чотири роки.