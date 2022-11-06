Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.
Атлетіко Еспаньйол
06 листопада 2022, 08:30
Атлетіко прийме Еспаньйол на Цівітас Метрополитано.
АТЛЕТІКО — ЕСПАНЬЙОЛ
НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЦІВІТАС МЕТРОПОЛІТАНО У МАДРИДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO
Поєдинок у Мадриді стане 192-им в історії цього протистояння. В разі вдалого результату мадридський Атлетіко здобуде ювілейну соту перемогу.
Матчі "матрацників" та "папуг" практично завжди є запеклими та важкими. Також безкомпромісними, бо лише чотири нічиїх за шістнадцять років – це показово.
Трапляються розгроми, проте не лише каталонців. Еспаньйол нещодавно (у 2019-му) громив Атлетіко.
Якщо брати до уваги попередній сезон, мадридці ледве зуміли здобути пункти. На виїзді вони поступалися у рахунку, проте зуміли вирвати перемогу у ендшпілі завдяки голам Янніка Карраско та Тома Лемара (99 хвилина).
У другому колі знову сталася драма. Чергова. Тепер перемога була вирвана на 90+10 хвилині зусиллями того ж Янніка Карраско.
Враховуючи сенсаційний виліт з чемпіонської ліги лишається лише місцевий чемпіонат та кубок, отже можна дещо підправити результати. Бетіс та Сосьєдад чатують на помилки мадридців.
Орієнтовні склади:
Атлетіко: Облак – Рейнілду, Савіч, Хіменес – Моліна, Кондогбія, Вітсель, Де Пауль, Феррейра Карраско – Феліш, Мората
Еспаньйол: Лекомт – Хіль, Гомес, Кабрера, Оліван – Дардер, Експозіто, Соуза – Брейтвейт, Хоселу, Пуадо
Не зіграють / під питанням: Коке, Лемар, Льоренте – Санчес, Горі, Педроса
прогноз 2:2