Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Атлетіко прийме Еспаньйол на Цівітас Метрополитано.

АТЛЕТІКО — ЕСПАНЬЙОЛ

НЕДІЛЯ, 5 ЛИСТОПАДА, 15:00. ЦІВІТАС МЕТРОПОЛІТАНО У МАДРИДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Поєдинок у Мадриді стане 192-им в історії цього протистояння. В разі вдалого результату мадридський Атлетіко здобуде ювілейну соту перемогу.

Матчі "матрацників" та "папуг" практично завжди є запеклими та важкими. Також безкомпромісними, бо лише чотири нічиїх за шістнадцять років – це показово.

Трапляються розгроми, проте не лише каталонців. Еспаньйол нещодавно (у 2019-му) громив Атлетіко.

Якщо брати до уваги попередній сезон, мадридці ледве зуміли здобути пункти. На виїзді вони поступалися у рахунку, проте зуміли вирвати перемогу у ендшпілі завдяки голам Янніка Карраско та Тома Лемара (99 хвилина).

У другому колі знову сталася драма. Чергова. Тепер перемога була вирвана на 90+10 хвилині зусиллями того ж Янніка Карраско.

Враховуючи сенсаційний виліт з чемпіонської ліги лишається лише місцевий чемпіонат та кубок, отже можна дещо підправити результати. Бетіс та Сосьєдад чатують на помилки мадридців.

Орієнтовні склади:



Атлетіко: Облак – Рейнілду, Савіч, Хіменес – Моліна, Кондогбія, Вітсель, Де Пауль, Феррейра Карраско – Феліш, Мората

Еспаньйол: Лекомт – Хіль, Гомес, Кабрера, Оліван – Дардер, Експозіто, Соуза – Брейтвейт, Хоселу, Пуадо

Не зіграють / під питанням: Коке, Лемар, Льоренте – Санчес, Горі, Педроса