Іспанія

Заслужена нагорода для уругвайського футболіста.

Півзахисник Реала Федеріко Вальверде став найкращим гравцем мадридського клубу в жовтні, повідомляє офіційний Twitter команди.

В жовтні 24-річний уругваєць взяв участь у 8 матчах всіх турнірів: 2 в Лізі чемпіонів і 6 у Ла Лізі. Феде забив 3 голи, при цьому тричі поспіль у чемпіонаті, і оформив 1 асист.

Наразі у Феде шість м'ячів у чемпіонаті Іспанії. У бомбардирських перегонах він ділить 5 сходинку з Яго Аспасом.

Нагадаємо, Вальверде визнали найкращим гравцем вересня в Ла Лізі.