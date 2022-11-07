Іспанія

Пропонуємо вашій увазі анонс зустрічі.

Райо прийме Реал на Естадіо Вальєкас.

РАЙО – РЕАЛ

ПОНЕДІЛОК, 7 ЛИСТОПАДА, 22:00. ЕСТАДІО ВАЛЬЄКАС У МАДРИДІ. ГОЛОВНИЙ АРБІТР — ХУАН МАРТІНЕС МУНУЕРА (ВАЛЕНСІЯ) . ПРЯМА ТРАНСЛЯЦІЯ НА MEGOGO

Райо є одним з улюблених суперників мадридської команди. Реал лише шість разів поступався у дербі (стадіон Вальєкано знаходиться у іспанській столиці, , здобувши понад 30 перемог в усіх турнірах.

Одну ви точно маєте добре знати. В грудні 2015-го року Реал з Рафою Бенітесом на чолі не декласував, тотально принизив суперника з катастрофічним рахунком 10:2. І це "бджоли" ще й вели у першому таймі. З того складу Мадрида лишилися лише Начо, Лукас Васкес, Тоні Кроос, Лука Модріч та Карім Бензема.

Крайні поєдинки виходили не надто результативним. Лише двічі командам вдалося пробити показник двох і більше голів.

Проте Райо нещодавно перемагав. Весною 2019-го завдяки Ембарбі.

Цікаво, чи вдасться хлопцям Андоні Іраоли зупинити Реал і зараз.

Орієнтовні склади:



Райо Вальєкано: Дімітрієвскі – Балліу, Лежен, Катена, Ф. Гарсія – Комесанья, Валентін – Паласон, Трехо, А. Гарсія – Камелльо

Реал Мадрид: Куртуа – Карвахаль, Мілітао, Алаба, Менді – Камавінга, Чуамені, Модріч – Вальверде, Бензема, Вінісіус

Не зіграють / під питанням: Нтека, Де Томас, Посо, Мартін — Кроос, Азар