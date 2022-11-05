Дубль Авіли приніс в актив Осасуни три очки.
Гравці Осасуни, getty images
05 листопада 2022, 21:30
У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Осасуна здобула гостьову перемогу над Ельче.
Господарі пропустили у свої ворота два м'ячі, авторами яких став Чимі Авіла.
Сельта — Осасуна — 1:2
Голи: Аспас, 19 — Авіла, 8, 28
Сельта: Марчесін — Мінгеса, Айду, Нуньєс, Галан — Карлес Перес (Пасієнсія, 57), Оскар, Бельтран, Серві (Дуран, 86) — Аспас, Странд Ларсен (Свердберг, 57)
Осасуна: Айтор Фернандес – Пенья (Брашанац, 84), Унаї Гарсія, Давід Гарсія, Ману Санчес – Орос (Монкайола, 72), Торро, Мой Гомес – Авіла (Рубен Гарсія 84), Будимір (Кіке, 73), Барха (Відаль, 63)
Попередження: Сведберг, 66 — Унаї Гарсія, 5, Авіла, 16, Орос, 42, Айтор Фернандес, 44, Кіке, 88