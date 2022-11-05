Іспанія

Завершився матч чемпіонату Іспанії.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Барселона на своєму полі приймала Севілью.

На сьомій хвилині гри Роберт Левандовські не зумів реалізувати пенальті, проте на ході гри це не вплинуло.

Зусиллями Дембеле та де Йонга каталонський клуб зумів набрати три пункти, здолавши суперника.

Барселона - Альмерія 2:0

Голи: Дембеле, 48, де Йонг, 62.

Барселона: тер Штеген – Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба – Педрі, Бускетс (Гаві, 68), де Йонг – Дембеле (Рафінья, 68), Левандовські, Ферран Торрес (Фаті, 61).

Альмерія: Мартінес — Мендес, Каїкі (Бабіч, 46), Родріго Елі (Егуарас, 68), Чумі, Акієме — Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Мелеро (Пучмаль, 68) — Лео Баптістао (Дієго Соуза, 46), Рамазані.

Попередження: Ферран Торрес – Каїкі.