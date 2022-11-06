35-річний футболіст провів на полі 85 хвилин.
Жерар Піке та Хаві, Getty Images
06 листопада 2022, 00:25
У рамках тринадцятого туру чемпіонату Італії Барселона на своєму полі обіграла Альмерію (2:0).
Для Жерара Піке це був останній поєдинок у футболці каталонської команди.
35-річний захисник, який з перших хвилин грав із Альмерією у статусі капітана, залишив поле на 84-й хвилині.
Зазначимо, що Піке йшов із поля у сльозах, уболівальники стоячи йому аплодували. Ідучи з поля, Жерар обіймався з деякими одноклубниками.