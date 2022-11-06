Іспанія

Каталонський клуб відібрав очки у "матрацників", незважаючи на вилучення Леандро Кабрери на 28-й хвилині.

У рамках 13-го туру іспанської Ла Ліги мадридський Атлетіко приймав на своєму полі Еспаньйол, який знаходиться у нижній частині таблиці.

Вже на 28-й хвилині каталонці залишилися у меншості через вилучення центрального захисника Леандро Кабрери, який отримав пряму червону картку за затримку суперника.

Але, незважаючи на це, гравцям Еспаньйола вдалося створити проблеми фавориту на його ж полі. На 62-й хвилині Серхі Дардер вивів свою команду вперед одним із нечисленних ударів, приголомшивши мадридців.

Проте утримати свої ворота в недоторканності до фінального свистку Еспаньйолу не вдалося. Гол Жоау Феліша на 79-й хвилині повернув паритет на табло і зрештою допоміг Атлетіко уникнути провалу тотального характеру.

Атлетіко — Еспаньйол 1:1

Голи: Феліш, 79 — Дардер, 62

Атлетіко: Облак – Моліна, Савіч, Хіменес, Рейнілду – Льоренте, де Пауль (Корреа, 46), Кондогб'я (Вітсель, 66), Карраско (Жоау Фелікс, 66) – Грізманн (Лемар, 73), Мората (Матеус Кунья, 73)

Еспаньйол: Лекомт – Хіль (Ель-Хілалі, 88), Калеро, Кабрера, Оліван (Сімо, 56) – Вінісіус Соуза, Дардер, Баре (Серхі Гомес, 35) – Відаль (Лосано, 88), Хоселу, Брейтуейт (Пуадо, 56)

Попередження: Кондогбія, Хіменес, Фелікс — Оліван, Брайтвейт, Лекомт, Відаль, Ель-Хілалі

Видалення: Кабрера, 28 (Еспаньйол)