Іспанія

Завершився поєдинок чемпіонату Іспанії.

У рамках тринадцятого туру іспанської Ла Ліги Бетіс на своєму полі приймав Севілью.

Поєдинок вийшов насиченим подіями: на 38-й хвилині гри отримав вилучення Монтельє, а на 45+3 – Фекір.

Але й цим не обмежилося: на початку другого тайму у Бетіса друге вилучення — грубо зіграв Іглесіас, за що отримав пряму червону картку.

У підсумку команди обмінялися голами, а зустріч завершилася нічиєю – 1:1.

Бетіс — Севілья 1:1

Голи: Навас, 43 (автогол) – Гудель, 82.

Бетіс: Браво — Сабалі, Песселья, Едгар Гонсалес, Алекс Морено — Гвідо Родрігес, Карвалью (Гуардадо, 58) — Каналес (Вілліан Жозе, 90+1), Фекір, Руїбаль (Луїс Енріке, 57) — Борха Іглесіас.

Севілья: Буну – Монтьєль, Гудель, Рекік, Акунья (Теллес, 46) – Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракітич – Ламела, Олівер (Ен-Несірі, 50), Папу Гомес – Рафа Мір (Навас, 43).

Попередження: Карвалью, 45+3, Луїс Енріке, 83, Алекс Морено, 88, Браво, 90 — Акунья, 38, Ламела, 66, Папу Гомес, 70, Гудель, 75, Теллес, 83.

Вилучення: Фекір, 45+3, Борха Іглесіас, 49 — Монтьєль, 38.