Іспанія

Талановитий форвард може перебратися в Англію або Іспанію.

Нападник Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко вдалими виступами привернув увагу грандів європейского футболу.

Як повідомляє видання Sport.es, Ліверпуль долучився до Барселони, Реалу та Ювентусу в боротьбі за гравця.

У поточному сезоні нападник провів 12 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку шість голів та три асисти.

Нагадаємо, що Мукоко не може продовжити контракт з Боруссією Дортмунд через конфлікт із сім’єю.