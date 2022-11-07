Талановитий форвард може перебратися в Англію або Іспанію.
Юссуфа Мукоко, getty images
07 листопада 2022, 21:25
Нападник Боруссії Дортмунд Юссуфа Мукоко вдалими виступами привернув увагу грандів європейского футболу.
Як повідомляє видання Sport.es, Ліверпуль долучився до Барселони, Реалу та Ювентусу в боротьбі за гравця.
У поточному сезоні нападник провів 12 матчів у чемпіонаті Німеччини: на його рахунку шість голів та три асисти.
Нагадаємо, що Мукоко не може продовжити контракт з Боруссією Дортмунд через конфлікт із сім’єю.