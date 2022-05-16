Дивіться відео забитих м'ячів в останньому турі німецького чемпіонату.
Юссуфа Мукоко, Getty Images
16 травня 2022, 17:12
Минулого вікенду пройшов фінальний тур цього сезону в німецькій Бундеслізі.
За підсумками цього туру визначилися всі позиції в чемпіонаті і стало відомо, хто наступного сезону зіграє в єврокубках, хто втратив свої місця в еліті, хто отримав останній шанс на порятунок і ще зіграє в плей-офф за виживання.
В останньому турі чемпіонату Німеччини вболівальники стали свідками чергових шедеврів у вигляді забитих м'ячів. До вашої уваги найкраща п'ятірка.
Раніше повідомлялося, що Лейпциг зберіг місце у Лізі чемпіонів, Штутгарт зберіг прописку, Герта зіграє перехідний матч.