Германия

Дивіться відео забитих м'ячів в останньому турі німецького чемпіонату.

Минулого вікенду пройшов фінальний тур цього сезону в німецькій Бундеслізі.

За підсумками цього туру визначилися всі позиції в чемпіонаті і стало відомо, хто наступного сезону зіграє в єврокубках, хто втратив свої місця в еліті, хто отримав останній шанс на порятунок і ще зіграє в плей-офф за виживання.

В останньому турі чемпіонату Німеччини вболівальники стали свідками чергових шедеврів у вигляді забитих м'ячів. До вашої уваги найкраща п'ятірка.

Раніше повідомлялося, що Лейпциг зберіг місце у Лізі чемпіонів, Штутгарт зберіг прописку, Герта зіграє перехідний матч.