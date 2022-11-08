Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється гаряче дербі, а також поразка Реала.

Результати туру

13 ТУР. 04.11.2022
22:00 Жирона 2:1 Атлетік

13 ТУР. 05.11.2022
15:00 Хетафе 0:0 Кадіс
17:15 Вальядолід 2:1 Ельче
19:30 Сельта 1:2 Осасуна
22:00 Барселона 2:0 Альмерія

13 ТУР. 06.11.2022
15:00 Атлетіко 1:1 Еспаньйол
17:15 Реал Сосьєдад 1:1 Валенсія
19:30 Вільярреал 0:2 Мальорка
22:00 Бетіс 1:1 Севілья

13 ТУР. 07.11.2022
22:00 Райо Вальєкано 3:2 Реал Мадрид


Барселона впевнено переграла Альмерія

Каталонці, як ми й писали у напередодні, знову впевнено здолали непоступливих андалусійців. Та ще й у прощальному матчі Піке.

Тер Штеген — Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба — Педрі, Бускетс (Гаві, 68), Де Йонг — Дембеле (Рафінья, 68), Левандовські, Ферран Торрес (Фаті, 61)

Мартінес — Мендес, Каїкі (Бабіч, 46), Родріго Елі (Егуарас, 68), Чумі, Акієме — Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Мелеро (Пучмаль, 68) — Лео Баптістао (Дієго Соуза, 46), Рамазані

Суто за грою Барселона не лишила жодного шансу супернику, знищивши його за усіма статями. Якщо на перших хвилинах піжонський удар з позначки Левандовські не реалізував, то Усман Дембеле на початку другого тайму виявився не настільки благородним, чітко переправивши знаряддя у дальній.

Потім господарі забили ще один і на цьому матч було завершено.

Практично, бо на 85 хвилині Андреас Крістенсен замінив Жерара Піке, котрого проводили потужними оваціями. Легенда не зуміла стримати сліз.

Гарна історія підійшла до логічного завершення, а згадати видатний шлях іспанця можете у нашому матеріалі епілозі.

Вогняне Ель Гран Дербі

Дербі Севільї частенько виходить яскравим та неймовірно захопливим. Недільна битва також не стала виключенням.

Браво — Сабалі, Песселья, Едгар Гонсалес, Алекс Морено — Гвідо Родрігес, Карвалью (Гуардадо, 58) — Каналес (Вілліан Жозе, 90+1), Фекір, Руїбаль (Луїс Енріке, 57) — Борха Іглесіас

Буну — Монтьєль, Гудель, Рекік, Акунья (Теллес, 46) — Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракітич — Ламела, Олівер (Ен-Несірі, 50), Папу Гомес — Рафа Мір (Навас, 43)

Перший тайм вийшов з легкою перевагою господарів Беніто Вільямарін, котрі лише дивом не зуміли розмочити ворота Севільї. Наприклад, потрапляння у каркас на перших хвилинах чи нереалізований вихід з голкіпером.

Втім, Бетіс таки зумів відкрити рахунок завдяки автоголу Хесуса Наваса, а далі міцно та організовано тримали оборону та структуру. Позитивним моментом команди Пеллегріні стало й видалення захисника Монтьєля (пряма нога), проте вона сама ж погіршила своє становище, коли Фекір ідіотичним способом відмахнувся від свого суперника.

Ба більше, Борха Іглесіас на початку другого тайму вгатив у гомілкостоп опоненту та взагалі лишив свою команду вдев'ятьох. Зрозуміло, емоції, проте подібна поведінка виглядає доволі глупо та непрофесійно.

Бетіс може й зумів би перемогти, проте Гуделю вдався справжній шедевр (серб ще й у поперечину потрапив), який було практично неможливо потягнути. Отже, декілька видалень та розкішний голясо – дербі вдалося.

Коротко про інші матчі туру

- Жирона несподівано переграла Атлетік. Героєм став Давід Лопес, який оформив 1+1.

- Хетафе та Кадіс не зуміли порадувати голами. Зате вистачало грубості та червоних карток.

- Ельче продовжує впевнено крокувати до Сегунди. Вальядолід вдома зумів переграти суперника.

- Осасуна дотиснула Сельту завдяки дуплету свого лідера. Чімі Авілья забив дуже красиві голи, а взагалі на його рахунку 6 голів у іспанському чемпіонаті цього сезону.

- Атлетіко у більшості зумів лише відібрати очки в Еспаньйола. На 28 хвилині Леандро Кабрера отримав червону, проте у другій половині зустрічі Серхі Дардер відкрив рахунок. Втім, Жоау Феліш з передачі Тома Лемара, що відновився після пошкодження, його зрівняв. Невдала серія проти каталонців продовжується.

- Сосьєдад вдома зіграв внічию проти Валенсії. Гільямон Санмартін відмітився автоголом, а в другому таймі реабілітувався асистом на партнера.

- Вільярреал сенсаційно поступився Мальорці. Поки що справи у хлопців Сетьєна йдуть не найкраще.

- Реал сенсаційно поступився Райо. "Бджоли" відкрили рахунок на перших хвилинах, проте "вершкові" зуміли створити невеличкий камбек. Втім, господарі не думали здаватися. Команда Іраоли, який отримав червону картку, оформила вольову перемогу і відкинули суперника на друге місце у таблиці. Тібо Куртуа міг зберігти пункти команді, проте зарано вийшов з лінії воріт в момент пострілу Оскара Трехо, тож суддя змусив перебити постріл, а атакувальний півзахисник не схибив.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats

Найкращий гол 13-го туру Прімери

Чімі Авілья (Осасуна)

Амат Ндіає (Мальорка)

Неманья Гудель (Севілья)

Альваро Гарсія (Райо)

 

Найкращий гравець 13-го туру Прімери

Жерар Піке (Барселона) – подякуємо легенді

Ведат Мурікі (Мальорка) – взяття воріт та гольова передача, що забезпечили його команді перемогу у непростому матчі проти Вільярреала

 

Символічна збірна 13-го туру Прімери

 

Турнірна таблиця після 13-го туру

# 08 ЛИСТОПАДА 2022 И О
1 Барселона Барселона 13 34
2 Реал Мадрид Реал Мадрид 13 32
3 Атлетіко Атлетіко 13 24
4 Бетіс Бетіс 13 24
5 Осасуна Осасуна 13 23
6 Реал Сосьєдад Реал Сосьєдад 13 23
7 Атлетік Атлетік 13 21
8 Райо Вальєкано Райо Вальєкано 13 21
9 Вільярреал Вільярреал 13 18
10 Вальядолід Вальядолід 13 17
11 Валенсія Валенсія 13 16
12 Мальорка Мальорка 13 16
13 Хетафе Хетафе 13 14
14 Жирона Жирона 13 13
15 Альмерія Альмерія 13 13
16 Еспаньйол Еспаньйол 13 12
17 Севілья Севілья 13 11
18 Сельта Сельта 13 11
19 Кадіс Кадіс 13 11
20 Ельче Ельче 13 4