Іспанія

Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.

Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється гаряче дербі, а також поразка Реала.

Результати туру



Барселона впевнено переграла Альмерія

Каталонці, як ми й писали у напередодні, знову впевнено здолали непоступливих андалусійців. Та ще й у прощальному матчі Піке.

Тер Штеген — Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба — Педрі, Бускетс (Гаві, 68), Де Йонг — Дембеле (Рафінья, 68), Левандовські, Ферран Торрес (Фаті, 61)

Мартінес — Мендес, Каїкі (Бабіч, 46), Родріго Елі (Егуарас, 68), Чумі, Акієме — Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Мелеро (Пучмаль, 68) — Лео Баптістао (Дієго Соуза, 46), Рамазані

Суто за грою Барселона не лишила жодного шансу супернику, знищивши його за усіма статями. Якщо на перших хвилинах піжонський удар з позначки Левандовські не реалізував, то Усман Дембеле на початку другого тайму виявився не настільки благородним, чітко переправивши знаряддя у дальній.

Потім господарі забили ще один і на цьому матч було завершено.

Практично, бо на 85 хвилині Андреас Крістенсен замінив Жерара Піке, котрого проводили потужними оваціями. Легенда не зуміла стримати сліз.

Гарна історія підійшла до логічного завершення, а згадати видатний шлях іспанця можете у нашому матеріалі епілозі.

Вогняне Ель Гран Дербі

Дербі Севільї частенько виходить яскравим та неймовірно захопливим. Недільна битва також не стала виключенням.

Браво — Сабалі, Песселья, Едгар Гонсалес, Алекс Морено — Гвідо Родрігес, Карвалью (Гуардадо, 58) — Каналес (Вілліан Жозе, 90+1), Фекір, Руїбаль (Луїс Енріке, 57) — Борха Іглесіас

Буну — Монтьєль, Гудель, Рекік, Акунья (Теллес, 46) — Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракітич — Ламела, Олівер (Ен-Несірі, 50), Папу Гомес — Рафа Мір (Навас, 43)

Перший тайм вийшов з легкою перевагою господарів Беніто Вільямарін, котрі лише дивом не зуміли розмочити ворота Севільї. Наприклад, потрапляння у каркас на перших хвилинах чи нереалізований вихід з голкіпером.

Втім, Бетіс таки зумів відкрити рахунок завдяки автоголу Хесуса Наваса, а далі міцно та організовано тримали оборону та структуру. Позитивним моментом команди Пеллегріні стало й видалення захисника Монтьєля (пряма нога), проте вона сама ж погіршила своє становище, коли Фекір ідіотичним способом відмахнувся від свого суперника.

Ба більше, Борха Іглесіас на початку другого тайму вгатив у гомілкостоп опоненту та взагалі лишив свою команду вдев'ятьох. Зрозуміло, емоції, проте подібна поведінка виглядає доволі глупо та непрофесійно.

Бетіс може й зумів би перемогти, проте Гуделю вдався справжній шедевр (серб ще й у поперечину потрапив), який було практично неможливо потягнути. Отже, декілька видалень та розкішний голясо – дербі вдалося.

Коротко про інші матчі туру

- Жирона несподівано переграла Атлетік. Героєм став Давід Лопес, який оформив 1+1.

- Хетафе та Кадіс не зуміли порадувати голами. Зате вистачало грубості та червоних карток.

- Ельче продовжує впевнено крокувати до Сегунди. Вальядолід вдома зумів переграти суперника.

- Осасуна дотиснула Сельту завдяки дуплету свого лідера. Чімі Авілья забив дуже красиві голи, а взагалі на його рахунку 6 голів у іспанському чемпіонаті цього сезону.

- Атлетіко у більшості зумів лише відібрати очки в Еспаньйола. На 28 хвилині Леандро Кабрера отримав червону, проте у другій половині зустрічі Серхі Дардер відкрив рахунок. Втім, Жоау Феліш з передачі Тома Лемара, що відновився після пошкодження, його зрівняв. Невдала серія проти каталонців продовжується.

- Сосьєдад вдома зіграв внічию проти Валенсії. Гільямон Санмартін відмітився автоголом, а в другому таймі реабілітувався асистом на партнера.

- Вільярреал сенсаційно поступився Мальорці. Поки що справи у хлопців Сетьєна йдуть не найкраще.

- Реал сенсаційно поступився Райо. "Бджоли" відкрили рахунок на перших хвилинах, проте "вершкові" зуміли створити невеличкий камбек. Втім, господарі не думали здаватися. Команда Іраоли, який отримав червону картку, оформила вольову перемогу і відкинули суперника на друге місце у таблиці. Тібо Куртуа міг зберігти пункти команді, проте зарано вийшов з лінії воріт в момент пострілу Оскара Трехо, тож суддя змусив перебити постріл, а атакувальний півзахисник не схибив.

Цікаві факти та статистика

https://www.laliga.com/en-GB/stats

Найкращий гол 13-го туру Прімери

Чімі Авілья (Осасуна)

Амат Ндіає (Мальорка)

Неманья Гудель (Севілья)

Альваро Гарсія (Райо)

Найкращий гравець 13-го туру Прімери

Жерар Піке (Барселона) – подякуємо легенді

Ведат Мурікі (Мальорка) – взяття воріт та гольова передача, що забезпечили його команді перемогу у непростому матчі проти Вільярреала

Символічна збірна 13-го туру Прімери

Турнірна таблиця після 13-го туру