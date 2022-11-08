Football.ua розповідає про найцікавіші події у чемпіонаті Іспанії.
Черговий тур Прімери подарував цікаві події. Особливо виділяється гаряче дербі, а також поразка Реала.
Результати туру
Барселона впевнено переграла Альмерія
Каталонці, як ми й писали у напередодні, знову впевнено здолали непоступливих андалусійців. Та ще й у прощальному матчі Піке.
Тер Штеген — Бальде, Піке (Крістенсен, 85), Алонсо, Альба — Педрі, Бускетс (Гаві, 68), Де Йонг — Дембеле (Рафінья, 68), Левандовські, Ферран Торрес (Фаті, 61)
Мартінес — Мендес, Каїкі (Бабіч, 46), Родріго Елі (Егуарас, 68), Чумі, Акієме — Робертоне (Портільо, 79), Саму Кошта, Мелеро (Пучмаль, 68) — Лео Баптістао (Дієго Соуза, 46), Рамазані
Суто за грою Барселона не лишила жодного шансу супернику, знищивши його за усіма статями. Якщо на перших хвилинах піжонський удар з позначки Левандовські не реалізував, то Усман Дембеле на початку другого тайму виявився не настільки благородним, чітко переправивши знаряддя у дальній.
Потім господарі забили ще один і на цьому матч було завершено.
Практично, бо на 85 хвилині Андреас Крістенсен замінив Жерара Піке, котрого проводили потужними оваціями. Легенда не зуміла стримати сліз.
Гарна історія підійшла до логічного завершення, а згадати видатний шлях іспанця можете у нашому матеріалі епілозі.
Вогняне Ель Гран Дербі
Дербі Севільї частенько виходить яскравим та неймовірно захопливим. Недільна битва також не стала виключенням.
Браво — Сабалі, Песселья, Едгар Гонсалес, Алекс Морено — Гвідо Родрігес, Карвалью (Гуардадо, 58) — Каналес (Вілліан Жозе, 90+1), Фекір, Руїбаль (Луїс Енріке, 57) — Борха Іглесіас
Буну — Монтьєль, Гудель, Рекік, Акунья (Теллес, 46) — Жоан Жордан (Дольберг, 78), Ракітич — Ламела, Олівер (Ен-Несірі, 50), Папу Гомес — Рафа Мір (Навас, 43)
Перший тайм вийшов з легкою перевагою господарів Беніто Вільямарін, котрі лише дивом не зуміли розмочити ворота Севільї. Наприклад, потрапляння у каркас на перших хвилинах чи нереалізований вихід з голкіпером.
Втім, Бетіс таки зумів відкрити рахунок завдяки автоголу Хесуса Наваса, а далі міцно та організовано тримали оборону та структуру. Позитивним моментом команди Пеллегріні стало й видалення захисника Монтьєля (пряма нога), проте вона сама ж погіршила своє становище, коли Фекір ідіотичним способом відмахнувся від свого суперника.
Ба більше, Борха Іглесіас на початку другого тайму вгатив у гомілкостоп опоненту та взагалі лишив свою команду вдев'ятьох. Зрозуміло, емоції, проте подібна поведінка виглядає доволі глупо та непрофесійно.
Бетіс може й зумів би перемогти, проте Гуделю вдався справжній шедевр (серб ще й у поперечину потрапив), який було практично неможливо потягнути. Отже, декілька видалень та розкішний голясо – дербі вдалося.
Коротко про інші матчі туру
- Жирона несподівано переграла Атлетік. Героєм став Давід Лопес, який оформив 1+1.
- Хетафе та Кадіс не зуміли порадувати голами. Зате вистачало грубості та червоних карток.
- Ельче продовжує впевнено крокувати до Сегунди. Вальядолід вдома зумів переграти суперника.
- Осасуна дотиснула Сельту завдяки дуплету свого лідера. Чімі Авілья забив дуже красиві голи, а взагалі на його рахунку 6 голів у іспанському чемпіонаті цього сезону.
- Атлетіко у більшості зумів лише відібрати очки в Еспаньйола. На 28 хвилині Леандро Кабрера отримав червону, проте у другій половині зустрічі Серхі Дардер відкрив рахунок. Втім, Жоау Феліш з передачі Тома Лемара, що відновився після пошкодження, його зрівняв. Невдала серія проти каталонців продовжується.
- Сосьєдад вдома зіграв внічию проти Валенсії. Гільямон Санмартін відмітився автоголом, а в другому таймі реабілітувався асистом на партнера.
- Вільярреал сенсаційно поступився Мальорці. Поки що справи у хлопців Сетьєна йдуть не найкраще.
- Реал сенсаційно поступився Райо. "Бджоли" відкрили рахунок на перших хвилинах, проте "вершкові" зуміли створити невеличкий камбек. Втім, господарі не думали здаватися. Команда Іраоли, який отримав червону картку, оформила вольову перемогу і відкинули суперника на друге місце у таблиці. Тібо Куртуа міг зберігти пункти команді, проте зарано вийшов з лінії воріт в момент пострілу Оскара Трехо, тож суддя змусив перебити постріл, а атакувальний півзахисник не схибив.
Цікаві факти та статистика
https://www.laliga.com/en-GB/stats
Найкращий гол 13-го туру Прімери
Чімі Авілья (Осасуна)
Амат Ндіає (Мальорка)
Неманья Гудель (Севілья)
Альваро Гарсія (Райо)
Найкращий гравець 13-го туру Прімери
Жерар Піке (Барселона) – подякуємо легенді
Ведат Мурікі (Мальорка) – взяття воріт та гольова передача, що забезпечили його команді перемогу у непростому матчі проти Вільярреала
Символічна збірна 13-го туру Прімери
Турнірна таблиця після 13-го туру