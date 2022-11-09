Іспанія

Каталонський клуб у меншості здійснив неймовірний камбек.

У рамках 14 туру іспанської Ла Ліги Осасуна вдома грала проти каталонської Барселони.

Перший тайм був дуже фартовим для господарів поля. Вони відкрили рахунок на шостій хвилині завдяки взяттю воріт від Давида Гарсії. На 31 хвилині червону отримав Робер Левандовські. А на 45+4 Жерар Піке, який був у запасі, отримав червону за межами поля, так і не зігравший свій останній матч на виїзді.

Проте Барселона у другому таймі, незважаючи на вилучення, виглядала кращою на полі. На 48 хвилині стрімка атака завершилась влучним пострілом від Педрі. А під кінець матчу Рафінья, який з'явився на полі на заміну, приніс "синьо-гранатовим" важливу перемогу.

Осасуна — Барселона 1:2

Голи: Гарсія, 6 — Педрі, 48, Рафінья, 85

Осасуна: Фернандес — Відаль, Гарсія (Пенья, 74), Гарсія, Крус — Торро (Кіке, 59), Гарсія, Орос (Брашанац, 74), Монкайола, Гомес (Барха, 83)- Авіла (Будімір, 83).

Барселона: тер Штеген — Альба, Алонсо, Крістенсен (Гаві, 74), Бальде — де Йонг, Бускетс, Педрі (Ріад, 89), Торрес (Фаті, 78), Дембеле (Рафінья, 78) — Левандовські.

Попередження: Гарсія, Крус, Торро, Монкайола, Бальде, Альба, Левандовські.

Вилучення: Левандовські.